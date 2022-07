Presidente do Celta de Vigo arrasa dois jogadores: «Não quero aqui traidores»

Carlos Mouriño, presidente do Celta de Vigo, compareceu na manhã desta quinta-feira numa conferência de imprensa para abordar o conflito interno entre o clube e dois jogadores, Denis Suárez e Santi Mina, que recusam sair do clube, algo que o dirigente considera "uma traição"."[Denis Suárez] Está há um ano a fazer uma campanha de desprestígio ao clube. Tivemos um problema com ele e com todos os jogadores que pertenciam à sua agência. Procurámos resolver as coisas a bem com todos e os miúdos responderam de forma favorável. O problema com o Denis está aí, sentimo-nos traídos. É uma traição ao clube e à formação do Celta, o seu único fim é prejudicar o clube", começou por dizer.E prosseguiu, sem papas na língua: "Mostrámos-lhe quatro propostas de equipas que pagavam mais que o Celta, mas como isso nos beneficiava, rejeitou todas. Houve uma equipa que lhe pagava 12 milhões de euros e rejeitou para nos prejudicar. Outra equipa que jogava a Liga dos Campeões, aconteceu o mesmo. Quer forçar-nos a deixá-lo sair a custo zero para ganhar mais dinheiro. O círculo próximo dele até ligou a essa equipa para perguntar quanto lhe pagariam se saísse a custo zero. Agora diz que está ofendido porque o afastámos da equipa. É mentira. Faz mais de 70 por cento igual aos outros mas faz-se de vítima, quando a vítima é o Celta. Não entra no nosso projeto desportivo e não está escrito no contrato que tem de jogar. Não há nenhuma possibilidade de ficar. É um jogador que traiu o Celta, e eu não quero aqui traidores".Sobre Santi Mina - condenado a quatro anos de prisão por abuso sexual, num caso que remonta a 2017 -, Mouriño reconheceu que o erro foi seu. "Fiquei empolgado quando percebi que podia voltar ao clube e estive mal em não tomar precauções numa altura em que o caso já estava aberto. Os agentes dele asseguraram-me que era tudo mentira e que havia uma campanha contra ele. Peço desculpa aos adeptos. Denis [Suárez] e Santi Mina levam, juntos, 20 por cento do salário do plantel. Afeta muito a nossa planificação e leva-nos a não reforçar a equipa como queríamos", rematou.