A 'previsão' de Vinícius: «Mbappé deverá chegar brevemente ao Real Madrid»

Kylian Mbappé já deu a entender que a porta de saída do Paris Saint-German está aberta e, desde então, o destino do francês anda pelas bocas do mundo. Ora, falando diretamente do tema, ainda que provavelmente sem conhecimento de causa, Vinícius Júnior deixou clara a sua ideia quanto ao assunto, numa entrevista ao programa 'Téléfoot', da TF1."Acho que o Mbappé deverá chegar brevemente ao Real Madrid", afirmou o jogador do clube merengue, que se encontra de férias no Brasil. "Claro que todos os adeptos do Real sonham com Mbappé. Não só os aficionados de Madrid, como os fãs de todas as equipas. Toda a gente o quer aqui e acho que ele vem mesmo", rematou.O Real Madrid já garantiu grandes craques neste verão ( Eden Hazard Mendy ), mas os fãs continuam a pedir a 'estrela da companhia' francesa. Irá este desejo ser cumprido?