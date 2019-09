A vida de Dembélé 'esmiuçada' ao pormenor por amigo: «É muito religioso e não bebe álcool»

A vida de Ousmane Dembélé não tem sido fácil desde que se transferiu para o Barcelona , onde logo no dia da apresentação, em agosto de 2017, deu que falar . Depois vieram as lesões, as notícias sobre como vive - em que os aspetos negativos eram sempre os destacados - os atrasos nos treinos e a nega em mudar-se para o PSG . Mas quem está próximo do internacional francês tem outra versão dos factos: asseguram que Dembélé leva um estilo de vida condizente com a sua profissão e que é alvo de muitas 'fake news'."Dembélé vive com a mãe e com o seu melhor amigo Moustapha Diatta, antigo futebolista que conheceu no Borussia Dortmund. Não há mais amigos. É verdade que gosta de vídeojogos em especial um que está na moda entre os jovens, o Fortnite, mas não é viciado nem passa a noite toda a jogar como foi publicado. Ele é muito religioso e não bebe álcool, porque o islão o proíbe. Quanto à comida, tenta praticar o halal - forma como a sua religião prepara os alimentos - apesar de adorar pizzas e de não evitar comer algumas durante a semana", afirmou fonte próxima do jogador do Barcelona ao 'AS'.As lesões que o têm atormentado desde assinou com a formação catalã também o surpreendem, diz a mesma fonte: "Dembélé reconhece que, na primeira temporada, cometeu um erro ao forçar para tentar recuperar uma bola. Mas as restantes leões, garante, que são azar, principalmente esta última ", que o afastou dos relvados no final de agosto.Quanto aos atos de indisciplina de que é acusado, nomeadamente em relação ao atrasos aos treinos, o avançado internacional francês, de 22 anos, reconhece que cometeu alguns erros no passado, mas que "ficou surpreendido com a reação dos companheiros de equipa". Segundo esta fonte próxima do jogador, "Dembélé esperava um apoio condicional, mas o que encontrou foi reprovações."