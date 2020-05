Adensa-se o mistério em torno da lesão de Jovic: agora dizem que partiu o pé a saltar um muro

Luka Jovic apresentou-se lesionado no Real Madrid, mas têm surgido várias teorias sobre a forma como a lesão foi contraída O jogador sérvio, que esteve na mira do clube e da imprensa por ter furado a quarentena, tem uma fratura no isso calcâneo do pé direito e terá de parar durante cerca de dois meses.





Ao início foi dito que sofreu a mazela a treinar em Madrid; depois o. "Estava a preparar-se de acordo com o plano de treinos que recebeu do clube e sentiu uma grande dor durante um exercício", explicou o progenitor.Mas agora o jornal sérvio 'Kurir' noticiou que o antigo jogador do Benfica lesionou-se em casa, na Sérvia, a saltar um muro.O 'Kurir' cita fonte próxima da família, que garante que a lesão não foi contraída num treino, sendo sim consequência de um acidente doméstico. "Estava realmente ferido! Caiu de um muro, não sei como explicar, realmente não entendo o que aconteceu. Basicamente foi um acidente."