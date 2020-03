Jovic e a polémica viagem à Sérvia: «Peço desculpa se magoei ou coloquei alguém em perigo»

Luka Jovic reagiu à polémica em torno da viagem para a Sérvia através da página pessoal do Instagram e garantiu que só o fez com autorização do Real Madrid e depois de ter testado negativo ao coronavírus.





"Sinto muito por ser o tema principal destes dias e lamento que estejam a escrever constantemente sobre mim e não sobre os principais protagonistas na luta contra a crise, que são os médicos e todos os que trabalham. Em Madrid, o meu teste à Covid-19 foi negativo. Por isso, decidi viajar para a Sérvia, ajudar e apoiar nosso povo, além de estar perto da minha família, com a permissão do meu clube", escreveu o avançado.Jovic assume que fez um novo teste quando aterrou em Belgrado e admitiu que possa ter sido mal aconselhado sobre como atuar durante o período de quarentena."Quando cheguei à Sérvia fiz outro teste e o resultado foi negativo. Lamento que algumas pessoas não tenham feito seu trabalho de forma profissional e não me tenham dado instruções específicas sobre como me devo comportar durante o isolamento"Por fim o jogador de 22 anos abordou o cenário que se vive na Sérvia devido à pandemia e ainda deixou um pedido de desculpas: "Na Espanha é permitido comprar produtos em farmácias, o que não acontece aqui. Peço desculpas, de alguma forma, magoei ou coloquei alguém em perigo. Espero que juntos possamos superar tudo isto, Todo o meu apoio, Sérvia, saíremos disto todos juntos", concluiu Jovic.