Adeptos do Real Madrid deixaram pedido a Florentino: «Queremos o Mbappé!»

Depois das contratações de Rodrygo, Éder Militão, Mendy, Luka Jovic e Hazard, os adeptos do Real Madrid querem mais e já deixaram o pedido a Florentino Pérez.





Minutos antes depela primeira vez com a camisola merengue vestida, os adeptos do Real Madrid gritaram: "Queremos o Mbappé, queremos o Mbappé...".O jovem avançado gaulês do PSG já demonstrou