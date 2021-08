'Adeus Messi' nas redes: Choro, muitos 'memes' e milhões de tweets

A saída de Messi do Barcelona está a motivar um fluxo informativo raramente visto no desporto-rei. Todos os órgãos de comunicação mundiais estão a dar eco ao tema e os adeptos do futebol estão, obviamente, a lançar na redes um pouco de tudo. Uns brincam, outros choram e quase todos garantem que estamos a assistir a um dia histórico no futebol.

Começamos esta viagem por destacar que Messi é 'trending topic' no Twitter, com uma média de 2 milhões e meio de publicações a cada hora. E, num dos vídeos que ameaça torna-se viral, um adepto não resiste à emoção e ajoelha-se em pranto às portas de Camp Nou.

A barca fan outside the gates of Camp Nou crying while holding a Messi jersey



pic.twitter.com/jEHsA1uc0A — TM (@TotalLeoMessi) August 5, 2021

No dia em que Jack Grealish foi confirmado como reforço do City, há quem brinque com a situação, garantindo que o emblema citizen se prepara para devolver o jogador inglês, de forma a ter verba para recrutar o argentino.

Man City representatives returning Jack Grealish to Aston Villa after hearing Messi has rejected a new contract at Barcelonapic.twitter.com/YyxCcPWnrZ — Troll Football (@TrollFootball) August 5, 2021

Por França, há quem se divirta a lançar um possível onze do Paris SG, já com Messi a organizar ao ataque, ao lado de Neymar e Mbappé.

O Bleacher Report Football também não esquece as memórias de Messi na casa catalã e lançou um interessante vídeo cartoon com os principais destaques da passagem longa do argentino pelo Barça.

Lionel Messi at Barcelona.



Thank you for the memories. ?? pic.twitter.com/PA3JMaShGV — B/R Football (@brfootball) August 5, 2021

Os clubes que aproveitam para se mediatizar, 'anunciando' Messi como reforço, também são mais do que muitos.