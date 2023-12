Advogada da vítima de Dani Alves rejeita acordo devido à 'extrema gravidade' do caso

A advogada da jovem que alegadamente foi violada por Dani Alves na noite da passagem de ano, em Barcelona, rejeitou chegar a acordo com o brasileiro devido à "extrema gravidade dos factos", revela o 'El Periódico'.Segundo a mesma fonte, a defesa da vítima considera que "qualquer delito contra a liberdade sexual é irreparável", e daí exigir que o brasileiro cumpra a totalidade da pena - nove anos de prisão e outros 10 de liberdade sob vigilância -, além de pagar 150 mil euros à jovem.Refira-se que a imprensa espanhola teve recentemente acesso aos relatórios que o Ministério Público realizou com base no depoimento da vítima e, tendo em conta o testemunho, classificou o comportamento do jogador como "agressivo e desrespeituoso". "Começou a manuseá-la com ânimo lascivo e com a clara intenção de satisfazer os seus desejos sexuais com uma atitude depreciativa", revelam os referidos documentos.Dani Alves, recorde-se, foi detido em Espanha em janeiro.