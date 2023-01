Advogada do caso 'La Manada' garante: «Há indícios para que Dani Alves seja condenado»

A advogada Beatriz Uriarte, que representou um dos cinco homens condenados no caso de violação coletiva que chocou Espanha, conhecido como 'La Manada', explicou ao 'Globo Esporte' que a justiça espanhola tem indícios suficientes para condenar Dani Alves. O ex-jogador do Barcelona é acusado de agredir e violar uma jovem de 23 anos numa discoteca, na noite de 30 para 31 de dezembro do ano passado, estando detido desde o dia 20 deste mês.Beatriz Uriarte diz até que a condenação é "muito provável", não só devido aos indícios, como também pela palavra da vítima. A jovem manteve sempre a forma e o conteúdo do que disse, com um discurso semelhante e linear."A declaração da vítima é suficiente para condenar uma pessoa", explica a advogada, lembrando as mudanças na lei espanhola levadas a cabo precisamente na sequência do caso 'La Manada'. As penas foram consideradas demasiado leves pela opinião pública e gerou-se uma onda de indignação por todo o país, conduzindo à alteração da lei da violência sexual em outubro do ano passado."São três os requisitos que devem preenchidos no depoimento da vítima, para se tornar prova suficiente num caso de agressão sexual. Primeiro, persistência de incriminação. Quando a vítima repete sempre a mesma coisa. Foi assim no hospital, na esquadra e diante da juíza. Segundo, se a vítima tem ou não relação com o acusado, a chamada ausência de incredibilidade subjetiva. Terceiro, caso existam outros fatores que corroborem a versão, a verosimilhança do depoimento. No caso do Daniel Alves há relatos de porteiros da discoteca, a polícia encontrou registos de sémen, as câmaras... Quando se juntam as três coisas, com a declaração da vítima de que é violada, já se pode condenar. Não é preciso mais nada", explicou a advogada, que no final do ano passado defendeu uma vítima de violação, obtendo uma condenação de dois anos no início de janeiro, uma pena considerada 'leve' por a nova lei ainda ter sido à altura atualizada. O homem em causa acabou por ser punido por abuso sexual e não por violação.Beatriz Uriarte explica, assim, que no caso de Dani Alves "é muito provável a condenação". O jogador incorre numa pena entre 4 e 12 meses de prisão.A defesa vai na próxima semana pedir para que o defesa responda ao processo em prisão domiciliária.