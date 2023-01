Advogado explica por que Dani Alves mentiu: «Tentou esconder infidelidade da mulher»

Cristóbal Martell, o novo advogado de Dani Alves, contou numa entrevista à TVE por que motivo o jogador deu depoimentos contraditórios no dia em que foi detido.Martell, que esteve esta sexta-feira reunido com o seu cliente durante duas horas no centro penitenciário Brians 2, explicou que o futebolista começou por dizer que não conhecia a jovem que o acusa de violação "porque tentava ocultar a infidelidade da mulher". Numa das versões Dani Alves admitiu ter tido uma relação sexual consentida com a vítima."Estava em choque", acrescentou o advogado quando inquirido sobre o estado do ex-jogador do Barcelona.A mulher de Dani Alves, Joana Sanz, começou por apoiá-lo publicamente, mas depois apagou praticamente todas as fotos do casal da sua conta de Instagram.O internacional canarinho é acusado de agredir e violar uma jovem de 23 anos numa discoteca de Barcelona na noite de 30 para 31 de dezembro do ano passado.Dani Alves, que entretanto foi despedido pelos mexicanos do Pumas, apresentou-se para prestar depoimento a 20 de janeiro numa esquadra em Barcelona, acabando por ser detido.Foi colocado em prisão preventiva depois de a juíza considerar que havia risco de fuga.