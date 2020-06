Atlético Madrid põe Saponjic a treinar à parte "por precaução" após churrasco polémico

Depois de ter participado no polémico churrasco organizado pelo compatriota Luka Jovic, o sérvio Ivan Saponjic trabalhou esta terça-feira à parte dos restantes colegas do Atlético Madrid "como medida extra de precaução" e dando seguimento às recomendações da La Liga.





Os colchoneros conversaram com o jogador e Saponjic foi submetido a um teste de despiste à covid-19. Se o resultado for negativo, o avançado de 22 anos poderá voltar a treinar com João Félix e companhia e entrar nas contas de Simeone para a retoma da La Liga - o Atlético joga em Bilbau no próximo domingo."O jogador não violou nenhuma regra, mas preferimos ser extremamente cautelosos", refere o Atlético Madrid em comunicado para justificar o afastamento provisório de Saponjic.