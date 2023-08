Avançado espanhol condena discurso de Rubiales e anuncia: «Tomei a decisão de não regressar à seleção»

Borja Iglesias, avançado espanhol de 30 anos, condenou esta sexta-feira o discurso de Luis Rubiales , que decidiu não se demitir da Federação Espanhola de Futebol depois da recente polémica durante os festejos da conquista do Mundial feminino, onde, entre outros gestos, beijou a jogadora Jenni Hermoso na boca . Numa curta mensagem nas redes sociais, o jogador do Betis referiu que não quer regressar à seleção "até que as coisas mudem"."Estou triste e dececionado. Como futebolista e como pessoa não me sinto representado por aquilo que se passou hoje na Cidade do Futebol em Las Rozas. Parece-me lamentável que continuem a pressionar e a colocar o foco sobre uma companheira [Jenni Hermoso]. Vestir a camisola da seleção espanhola foi das maiores coisas que me aconteceram na carreira. Não sei se em algum momento voltarei a ser opção, mas tomei a decisão de não regressar à seleção até que as coisas mudem. Este tipo de atos não podem passar impunes. Por um futebol mais justo, humano e decente", escreveu, na sua página do Instagram.Refira-se que Borja Iglesias soma duas internacionalizações pela seleção espanhola, frente a Suíça e Escócia. Na primeira atuou 27 minutos e, na segunda, 24'.