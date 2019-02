Bale cada vez mais isolado no balneário do Real: agora até recusou festejar com colega

Gareth Bale está cada vez mais isolado no balneário do Real Madrid. O mais recente episódio ocorreu no domingo, na vitória do Real Madrid no terreno do Levante ( 1-2 ), quando o internacional galês marcou o golo do triunfo de penálti mas recusou celebrar com Lucas Vásquez, afastando o colega no momento em que este surgiu para os festejos.Segundo a 'Cadena Ser', este foi mais um episódio que comprova o momento turbulento que Bale vive com os colegas. Mais concretamente, o extremo não gostou que Marcelo e Courtois tivessem falado em público sobre a vida privada do futebolista britânico. O lateral-esquerdo afirmou que Bale "só em fala inglês e a comunicação com ele é feita por gestos", ao passo que o guarda-redes revelou que este falhou um jantar com o plantel porque queria ir dormir às 23h00