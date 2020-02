Barcelona avança para a contratação de Martin Braithwaite

Depois de ter sido autorizado a contratar um jogador fora do período de transferências face à lesão prolongada de Ousmane Dembélé o Barcelona pode estar muito próximo de garantir o avançado dinamarquês Martin Braithwaite, que atua no Leganés.

A informação está a ser avançada pela imprensa espanhola e vários jornais como a 'Marca' e o 'AS' destacam nos respetivos sites que o empresário do jogador de 28 anos se encontra na Catalunha a negociar a transferência imediata com os responsáveis do emblema blaugrana.



Ao final da tarde desta segunda-feira o jornalista Gerard Romero, da RAC-1, foi o primeiro a garantir que Alu Dursun, agente do avançado dinamarquês, viajou para Barcelona para tratar deste negócio 'fora de horas'.



Martin Braithwaite tem uma cláusula de rescisão fixada nos 20 milhões de euros e esta temporada conta com 8 golos marcados em 27 jogos oficiais disputados com a camisola do Leganés, atual 19º e penúltimo classificado da Liga espanhola.