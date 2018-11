Barcelona perde a paciência com Dembélé: faltou ao treino e ninguém sabia dele

Ousmane Dembélé voltou a protagonizar mais um caso de indisciplina no Barcelona. Segundo o diário 'Marca', o emblema catalão marcou o treino para as 10h de quinta-feira, mas Dembélé não deu sinal de vida. Só a 15 minutos do início da sessão é que o jogador informou o clube que não estava bem. O Barcelona enviou um médico a casa do jogador que foi diagnosticado com uma gastroenterite.Já o 'AS' conta uma versão mais grave. Segundo aquela publicação, Dembélé não deu qualquer aviso, pelo que teve que ser o clube a contactar o jogador.Seja qual for o motivo, este éa juntar-se à lista dos vários que o francês tem sido protagonista desde que chegou do Borussia Dortmund, em 2017, a troco de 105 milhões de euros. Os sucessivos atrasos aos treinos () fazem perder a paciência por um jogador pelo qual o Barcelona fez um investimento avultado - 2.ª transferência mais cara da história dos catalães, logo atrás de Philippe Coutinho - e que não tem tido o rendimento desportivo que se esperava: soma 10 golos em 38 jogos.