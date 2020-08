Barcelona quebra silêncio: «Não contemplamos a saída de Messi»

"Queremos que Messi fique connosco". As palavras são de Ramón Planes, diretor-desportivo do Barcelona que, esta quarta-feira, não fugiu ao tema quente do momento nos blaugrana.





"Não contemplamos uma saída do Messi, porque o que queremos é que o Leo fique connosco. Estou totalmente convencido de que ele vai continuar", afirmou durante a apresentação de Trincão, sublinhando que o clube "está a contruir uma equipa à volta do Leo"."É uma notícia importante para nós, mas o que pensamos e já dissemos várias vezes, é no futuro do Barcelona, com o melhor jogador do Mundo e da história. Estamos numa fase em que temos de refletir sobre o que aconteceu esta época e pretendemos construir uma equipa à volta do melhor jogador do mundo".Planes desmentiu ainda que houvesse qualquer divisão no Barça sobre Messi. "Todos querem que fique. Estamos a construir uma equipa ganhadora, com juventude e sempre com muito respeito pelos jogadores que já deram muito ao clube".