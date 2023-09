Barcelona responde ao boicote do Sevilha e anuncia quebra de relações com andaluzes

FC Barcelona official statement — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 29, 2023

Troca de comunicados entre Barcelona e Sevilha devido ao caso Negreira , que recorde-se está relacionado ao pagamento de cerca de 1,4 milhões de euros do Barcelona a Enríquez Negreira, antigo vice-presidente do Comité Técnico de Árbitros da federação de futebol do país e que agora ganhou novos contornos após as notícias que dão conta de que o clube da Catalunha foi acusado pelo juiz Joaquín Aguirre de suborno. Durante esta sexta-feira, o Sevilha tinha emitido um primeiro comunicado onde dava conta de que tinha cancelado todos os atos protocolares correspondentes ao jogo desta sexta-feira frente aos catalães e de que não se ia fazer representar por nenhum dirigente no camarote do estádio de Montjuic devido à acusação ao Barcelona de suborno no caso Negreira. Desta feita, os culés responderam e emitiram uma nota onde falam de um "ataque injustificado e impróprio do Sevilha"."O Barcelona quer mostar publicamente a sua repulsa face a um ataque injustificado e impróprio do Sevilha, clube que recusou sentar-se à mesa para o almoço instituicional entre diretores antes do jogo desta noite e onde os seus representantes também recusaram assistir [à partida] no camarote (...) O denominado 'Caso Negreira' não pode servir de desculpa para tais atuações já que o processo judicial encontra-se ainda numa fase muito prematura e o posicionamento do Sevilha claramente prejulga fatos que em caso algum, nem em nenhuma das suas tipificações preliminares e hipotéticas, estão provados", pode ler-se no comunicado dos catalães.O Barcelona termina informando que as ligações instituicionais entre os dois clubes deixam de existir até existir uma mudança de posição por parte dos andaluzes."Perante esta inaceitável e injustificada posição do Sevilha FC, o FC Barcelona considera que todas as relações com a instituição sevilhista estão quebradas, enquanto não retificar a sua posição atual", acrescenta.