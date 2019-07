Barcelona sobe a fasquia por Neymar e Nélson Semedo pode entrar no negócio

Apostado em garantir a contratação de Neymar, o Barcelona terá apresentado nas últimas horas uma nova proposta ao Paris SG pelo avançado brasileiro, segundo revela a Sky alemã. De acordo com as informações daquela emissora, os catalães terão colocado em cima da mesa uma oferta de 100 milhões de euros, à qual acrescenta ainda os passes de dois jogadores do seu atual plantel.Na mesma oferta, o Barcelona terá enviado uma lista de seis jogadores que estará disposto a incluir no negócio, na qual aparentemente estarão os nomes de jogadores como Philippe Coutinho, Ivan Rakitic ou Malcom, assim como o português Nelson Semedo. Ainda assim, de notar que um dos grandes entraves para a conclusão desta nova fórmula de negócio é mesmo a vontade de alguns destes jogadores em mudarem-se para Paris, pelo menos no caso de Coutinho, que não vê com bons olhos uma troca para o clube campeão gaulês.Lembre-se que o Barcelona já havia feito um contacto informal junto do PSG na semana passada, tendo na altura apontado para uma verba de 40 milhões de euros, mais os passes de Philippe Coutinho e Ousmane Dembélé. Uma oferta que, segundo o 'AS', terá sido prontamente recusada