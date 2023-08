Bellerín chama 'narcisista' a Rubiales e fala em 'vergonha': «O machismo não deveria ter lugar»

Héctor Bellerín, internacional espanhol e antigo lateral do Sporting, recorreu esta sexta-feira às redes sociais para deixar duras críticas ao discurso de Luis Rubiales , frisando que "o que se está a passar é uma autêntica vergonha" e chamando "narcisista" ao presidente da Federação Espanhola de Futebol, que decidiu não se demitir depois da recente polémica durante os festejos da conquista do Mundial feminino, onde, entre outros gestos, beijou a jogadora Jenni Hermoso na boca "O que se está a passar é uma autêntica vergonha. Representar o nosso país com esta vulgaridade, manipular declarações da vítima e ter a coragem de colocar as culpas nela passando a vitimizar-se pelo abuso. São sinais de alguém que não pode ficar impune. O futebol é uma ferramenta social para avançar e progredir, o machismo não deveria ter lugar neste sistema", começou por escrever Bellerín, que atualmente representa o Betis.E acrescentou: "O narcisista nunca considera que cometeu um erro. É capaz de mentir, de manipular a verdade e transformar a vítima em culpado, de forma a manter o seu poder sobre os demais".Refira-se que, durante o discurso, Rubiales lamentou o "assassinato social" de que está a ser alvo e garantiu que vai 'lutar' contra as pessoas que o estão a acusar, entre os quais Javier Tebas, presidente da LaLiga.