«Carniceiro, não há perdão»: jogador que lesionou filho de Simeone arrasado nas redes sociais

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por J.J. MATOS (@jmatosgarcia)

O particular de pré-temporada entre Alavés e Burgos ficou marcado pela grave lesão de Giuliano Simeone, filho de Diego Simeone, que abandonou o terreno de jogo aos 86 minutos com uma fratura na tíbia e no perónio após uma entrada muito dura de José Matos . Nas redes sociais, o jogador do Burgos pediu desculpa pelo lance imprudente, mas acabou por ser atacado nos comentários."Lamento do fundo do coração, Giuliano. Resta dizer que, como é evidente, não foi uma entrada intencional mas sim um lance de jogo. Jamais causaria danos a um companheiro de profissão. Estou a receber muitas ameaças que estão fora do lugar. As minhas mais sinceras desculpas pelo que aconteceu. Muita força e desejo-te uma rápida recuperação", escreveu José Matos no Instagram, numa publicação em que alguns adeptos... não deixaram nada por dizer."Não te faças de vítima, a tua reação depois da entrada diz tudo. É injustificável teres feito isto num particular", pode ler-se num dos comentários. "Carniceiro, não há perdão" ou "oxalá o karma te devolva e seja outro jogador a pedir-te desculpas", acrescentam outros.Refira-se que o encontro, que acabou a cinco minutos do fim e onde Giuliano Simeone até marcou, terminou com vitória do Burgos, por 2-1. O avançado e filho do treinador argentino será operado e ficará fora dos relvados durante largos meses.