Carvajal: «Nunca disse que Jenni não é a vítima, só que deve manter-se a presunção de inocência»

Dani Carvajal justificou-se esta quarta-feira, após as declarações polémicas sobre o beijo de Luis Rubiales a Jenni Hermoso e que levaram mesmo um ex-jogador do Barcelona a considerar o internacional espanhol "machista" "Tudo o que eu disse está claro. Defendo a presunção de inocência, que é um direito constitucional, e respeito isso. Não posso vitimizar ou culpar ninguém sem uma sentença final", referiu o jogador do Real Madrid em conferência de imprensa da seleção espanhola."Em nenhum momento disse que Jenni não é a vítima, apenas disse que a presunção de inocência deve ser mantida. Se está a passar por isso, tens que solidarizar-te com ela. Também não acredito que o presidente se esteja a diverter. Não estou para catalogar ninguém", acrescentou, tendo ainda abordado a postura de Rubiales à frente da Federação Espanhola de Futebol."A opinião que tenho de Rubiales é que tem um excelente trato profissional. Como jogador sempre nos ajudou de forma excecional em relação a famílias, campeonatos e outras coisas mais e não sou ninguém para fazer ou desfazer o que quer que seja na Federação", vincou.Já sobre o comunicado conjunto da seleção masculina a solidarizar-se com Jenni Hermoso, Carvajal foi claro. "É muito complicado colocar 24 opiniões dentro de um balneário. Fizemos isso com as melhores intenções, para elas, para nós e acredito que foi um comunicado de acordo com a situação e com o que representamos", sustentou Carvajal.