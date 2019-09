Caso Griezmann: Atl. Madrid não quis acreditar mas multa ao Barcelona é mesmo de 300 euros

Já é oficial. A federação espanhola de futebol divulgou esta quinta-feiras as sanções aplicadas pelo Comité de Competição, confirmando a multa ao Barcelona no valor de 300 euros no caso Griezmann.O Atlético Madrid, que já tinha mostrado a sua estupefacção com esta possibilidade, avançada pelo jornal 'El Mundo', denunciou o facto de Griezmann ter negociado com o Barcelona quando este ainda tinha contrato com o clube de Madrid.Antoine Griezmann transferiu-se para o Barcelona a troco de 120 milhões de euros, mas o Atlético Madrid reclamava que o emblema blaugrana negociou com o francês antes do dia 1 julho, quando a cláusula do internacional francês estava fixada nos 200 milhões de euros.