Caso Griezmann: Barcelona vai recorrer da multa de 300 euros

O Comité de Competição multou o Barcelona em 300 euros no caso Griezmann , por considerar que o clube catalão contactou com o internacional francês quando este ainda tinha contrato com o Atlético Madrid, mas segundo avança esta quinta-feira o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', o Barça irá recorrer da decisão.De acordo com a publicação, o Barcelona vai recorrer da sanção por considerar que "há uma total falta de provas" que demonstrem que a negociação decorreu quando o contrato de Griezmann com o Atlético Madrid ainda estava em vigor.