Chantagistas exigiam 20 mil de euros ao treinador do Málaga para não divulgar vídeo íntimo

O treinador do Málaga foi chantageado para que um vídeo de cariz sexual não fosse divulgado. Víctor Sánchez fez queixa, o clube suspendeu-o de funções e a autoridades colocaram-se em ação.





Segundo o 'Diario Sur', os chantagistas exigiam um pagamento de 20.000 euros em 'bitcoins' em troca de não divulgar as suas imagens íntimas. Sánchez não cedeu e o vídeo foi publicado na Internet.Nessas imagens é possível ver o treinador do Málaga sentado num sofá, ao que parece a masturbar-se.Depois do clube ter anunciado a suspensão de Víctor Sánchez , foram muitos os que manifestaram o seu apoio ao treinador, desde a sua mulher , ao presidente da RFEF, passando por companheiros de profissão e adeptos.As autoridades estão a investigar o caso.