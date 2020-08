Confusão à vista: Barcelona não reconhece cláusula que Messi pretende exercer

Caiu que nem uma bomba a notícia de que Leo Messi teria informado o Barcelona da sua intenção de deixar os catalães no imediato, mas ao que parece a história poderá ter ainda muitos capítulos para contar. É que, segundo o 'Sport', o emblema catalão não reconhece a cláusula que o argentino estará a invocar, pelo que é bem provável que a saída se possa dar num cenário de uma verdadeira 'guerra'.





A cláusula em causa diz respeito à possibilidade de Messi em rescindir unilateralmente o contrato com o clube catalão no final de cada temporada. Essa alínea existe, é certo, mas a interpretação da mesma é que está a dar que falar. Tudo porque enquanto Messi entende que a época termina apenas em agosto - depois do final da Liga dos Campeões -, devido ao atraso por causa do coronavírus, o Barcelona entende que a data de final da temporada não mudou e continua a ser 30 de maio.Por isso, escreve o 'Sport', o Barcelona não estará aberto a aceitar o pedido feito pelos representantes legais do avançado e tenciona levar a questão até às últimas consequências. Sem intenção de vender ou deixar o argentino sair, o Barça aponta aos 700 milhões de cláusula de rescisão e, apesar da vontade do jogador em deixar Camp Nou, não tenciona facilitar. Na prática, uma relação de amor, com mais 20 anos, pode acabar numa batalha legal...