Coronavírus: Bale furou a quarentena para ir jogar golfe

Todos os funcionários do Real Madrid cumpriram uma quarentena de 15 dias depois do basquetebolista Trey Thompkins ter acusado positivo ao coronavírus a 12 de março. A mesma terminou ontem mas logo às suas primeiras horas, Gareth Bale desrespeitou o período de isolamento, segundo dá conta o 'Sport'.





O internacional galês não estava a par da situação e deixou a sua casa para ir jogar golfe, uma das suas grandes paixões. Esta é apenas mais uma das atitudes pouco abonatórias do extremo contratado ao Tottenham tem levado a cabo nos últimos meses e que têm deixado a direção do Real Madrid agastada com o jogador. Contudo, Bale não voltaria a violar a quarentena desde então.O futebolista, de 30 anos, tem contrato assinado até junho de 2022 mas está na porta de saída do emblema da capital espanhola. Zidane não conta com ele e esta temporada apenas conta 18 presenças e três golos apontados.Recorde-se que este não foi o único jogador do Real Madrid a furar a quarentena implementada pelos merengues. Também Jovic deixou Espanha e viajou para Sérvia , o seu país-natal.