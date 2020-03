Jovic 'furou' quarentena e mostra-se arrependido: «Não estava ciente das regras...»

A viagem de Luka Jovic para a Sérvia, furando assim a quarentena a que estava sujeito, continua a dar que falar. Em declarações ao site sérvio 'Lente' o jogador do Real Madrid voltou a explicar o que aconteceu e garantiu estar preparado para assumir as consequências.





"Como já disse, saí da quarentena porque não estava ciente das regras. Sei que é difícil acreditar, mas é a verdade. Em Espanha, em Itália e em outros países que vemos na internet, qualquer pessoa pode sair para despejar o lixo uma vez por dia, ir à farmácia ou a uma loja. Por isso pensei que as mesmas regras se aplicariam no nosso caso. A culpa é minha porque não me informei", contou o ex-avançado do Benfica, que"Mas acho que é importante explicar bem as coisas, sobretudo aos estrangeiros. A minha intenção não era culpar as autoridades pela minha ignorância. Estava consciente do que estava a acontecer, há um documento que o comprova. O meu erro foi como me comportar em quarentena, ou seja, se podia sair em certas condições. Estou pronto para assumir as consequências das minhas ações", garantiu.O plantel do Real Madrid entrou em quarentena depois de um jogador da equipa de basquetebol dos merengues ter acusado positivo ao novo coronavírus. "Repito, saber que devia estar em casa não era um problema. Recebi um documento que dizia que estaria em quarentena durante as próximas duas semanas e que estaríamos em contacto por telefone. Mas esse documento não dizia que não podia ir à farmácia ou a um supermercado. O Real Madrid explicou-me que devia ficar em casa."Jovic explicou depois, o que faz na quarentena. "Tento fazer algo diferente todos os dias, não é fácil estar em casa durante tanto tempo. Estou habituado aos treinos e ao esforço. Treino em casa todos os dias para estar em forma para quando esta situação terminar. Vejo filmes, séries e programas na televisão. Também utilizo as redes sociais. Também gosto de jogos de tabuleiro."