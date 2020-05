Coronavírus: Smolov e Pione Sisto já regressaram a Espanha

O avançado russo Fedor Smolov e o extremo dinamarquês Pione Sisto, dois futebolistas que saíram de Espanha sem autorização do Celta de Vigo, durante o confinamento devido à covid-19, estão de regresso ao país.

Os dois internacionais já estão em Vigo e na quarta-feira deverão realizar testes clínicos, antes de um regresso aos treinos.

Sisto viajou para a Dinamarca no final de março sem autorização do clube espanhol, e, uma semana mais, tarde Smolov fez o mesmo, seguindo viagem para a Rússia, apesar das recomendações para que ficasse em Vigo.

Os dois jogadores estão 'convocados', bem como o restante plantel e equipa técnica do Celta de Vigo, para efetuarem os testes que precedem o regresso aos treinos, marcado para segunda-feira (11 de maio), no centro de treinos do clube.

Smolov e Sisto terão, no entanto, um planeamento diferente dos restantes, com o médico do clube e também da seleção, Juan José García Cota, a indicar que ambos terão que passar por uma quarentena preventiva antes de trabalharem em grupo.

O russo e o dinamarquês são os únicos atletas do plantel a viverem sozinhos em Vigo, sem qualquer familiar ou pessoa de confiança.

