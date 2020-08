Covid-19 ataca forte na Liga espanhola: 21 casos positivos em dez equipas

Não está a ser fácil o regresso ao trabalho das equipas das equipas da Liga espanhola. Com a pandemia de Covid-19 ainda bem presente, já foram detetados 21 casos positivos num total de dez equipas que já se submeteram aos testes de PCR, uma situação que motivou a alteração dos planos que praticamente todas as formações tinham traçado.





O dia mais agitado neste particular foi mesmo esta quarta-feira, com a comunicação de dez casos em quatro equipas. Destes, o Athletic Bilbao foi o 'recordista', ao reportar seis casos positivos (Iñaki Williams, Unai López, Sancet, Larrazabal, Córdoba e Núñez).Para lá destes, também o Celta de Vigo anunciou dois casos, ao passo que Barcelona (Todibo) e Osasuna (Jagoba Arrasate) reportaram um cada. Antes já At. Madrid (Correa e Vrsaljko) Betis (Loren) , Huesca (dois não identificados), Granada (Gonalons) e Alavés (três não identificados) Com tantos casos, os clubes vão sendo forçados a mudar os seus planos, aumentando as precauções mas também adiando as viagens para estágio, de forma a evitar que os casos aumentam. Com o arranque da temporada a um mês de distância, a verdade é que esta situação começa a levantar dúvidas quanto ao regresso da ação aos relvados da Liga espanhola...