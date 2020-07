Dani Alves defende Messi na crise do Barcelona: «É sempre ele a puxar o carro»

Dani Alves continua muito atento a tudo o que se passa no Barcelona, clube que representou durante oito épocas (entre 2008 e 2016) e pelo qual ganhou tudo o que havia para ganhar ao lado de Lionel Messi. Atualmente a jogar no São Paulo, o internacional brasileiro diz compreender as recentes críticas de Messi à equipa.





"Ele é um vencedor nato, não gosta de perder e é normal que sinta alguma raiva. Messi quer sempre vencer, tal como eu. E isso acontece há tanto tempo que já percebes quando a equipa dá e quando não dá. É por isso que ele diz essas coisas, porque leva muitos anos de Barça e está ciente do que é preciso para vencer e aspirar a grandes coisas", afirmou, em declarações à Rádio Catalunha.Dani Alves admitiu que o clube catalão precisa de dotar a equipa com jogadores de qualidade e capazes de ajudar Messi, à imagem do que acontecia quando ambos partilhavam balneário. "É preciso que esteja mais protegido. Messi era o prato principal mas nós éramos os ingredientes perfeitos. Ele quer sempre estar no topo e precisas de gente que ajude a construir isso. A sensação que dá agora é que tem de ser sempre ele a puxar o carro, e ele é humano...", explicou o jogador de 37 anos, que não acredita na saída do argentino."Messi é a bandeira do clube e da equipa e seria o maior erro que cometeria na sua vida. Seria um erro se ele não se retirar no Barcelona e não mudarem o nome de Camp Nou para o de Leo Messi", justificou Dani Alves.