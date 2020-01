Darío Silva lembra como iludiu Sergio Ramos: «Ele era jovem, eu saía à noite»

Darío Silva, antigo internacional uruguaio, que jogou em Itália, Espanha e Inglaterra, terminando a carreira em 2006, ao serviço do Portsmouth, depois de dois anos a representar o Sevilha, conta com 'enganou' Sergio Ramos... mas tudo para o bem do atual capitão do Real Madrid.





Foi precisamente naquela cidade espanhola que se cruzou com o jovem futebolista Sergio Ramos, que tinha subido à equipa principal do Sevilha exatamente na primeira época de Darío Silva no clube."Ele era jovem, eu saía à noite. Não queria que ele começasse assim", conta o antigo futebolista, que é atualmente empregado de mesa numa pizzaria em Málaga No programa 'Los Otros Arruinados' da 'Movistar +', Darío Silva recorda como iludia o jovem Sergio Ramos, para que não seguisse os seus passos."Não queria que ele começasse na noite, no álcool, nas mulheres, porque as mulheres são casa vez mais bonitas quando somos famosos... Ele queria ir comigo e eu dizia-lhe 'não posso, não podemos sair, não vou sair .' 'Como não? Se toda a gente vai sair.' Tinha que levá-lo a casa'", conta."Ele controlava-me e ficava a ver se eu ia para casa. Eu entrava, dava meia volta, esperava um pouco, até ver que as luzes da casa dele acendiam, e voltava a sair. No dia seguinte ele via-me e dizia: 'que cheiro a álcool, foste sair.' E eu negava."Já depois de ter terminado a carreira como futebolista, em 2006 Darío Silva sofreu um grave acidente de viação, tendo sofridodireita.