«Disseram-me que Raúl de Tomás era a jóia do Real Madrid, queria ser como Cristiano Ronaldo»

Raúl de Tomás, avançado que representou o Benfica entre julho de 2019 e janeiro de 2020 , sempre foi visto em Espanha, seu país natal, como um dos grandes talentos que poderia vingar na seleção e no mundo do futebol. Aliás, RDT, como é conhecido, sempre foi o grande destaque na formação do Real Madrid e, tal como revela ao 'AS' um olheiro que o seguiu desde novo, o seu sonho era ser como Cristiano Ronaldo."É educado e como pessoa é nota dez, mas às vezes o bem e o mal passam-lhe ao lado. O seu egocentrismo mata-o. [Aos 18 anos] Já se via que era muito bom. Nos treinos dizíamos: 'Uau, decide tão bem'. Era rápido, bom de cabeça, tinha personalidade e nunca se escondia", começou por explicar o olheiro em questão, antes de associar o avançado a Cristiano Ronaldo."Era um bom rapaz e pensava muito como Ronaldo. Acreditava que era o melhor e até discutia com os veteranos. As primeiras vezes que foi treinar com a equipa principal, foi de Ferrari. [Sergio] Ramos dizia-lhe: 'O que estás a fazer?'. Queria ser como Cristiano Ronaldo. Fazia os gestos e as poses dele. A sua personalidade era complicada. Não tinha uma relação muito boa com os companheiros. Às vezes falavam com ele e estava no seu Mundo, dizia para não o chatearem. Disseram-me que era a jóia da coroa do Real Madrid. Jogou pouco [na equipa principal], tinha problemas no ombro. Desgastou a equipa técnica, ele não entendia por que razão jogava menos. É um jogador que precisa de ser mimado, receber carinho. Acredito que seja assim pela maneira como viveu. Queria ser como Cristiano Ronaldo. Também queria marcar penáltis, livres e pontapés de canto", lembrou.