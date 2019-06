'El Mundo' revela possível negócio rocambolesco envolvendo Barça, Neymar e... Griezmann

O 'El Mundo' revela esta terça-feira um negócio que, a concretizar-se, viraria quase do avesso o atual mercado. Segundo o jornal espanhol, Lionel Messi pediu a Josep Maria Bartomeu o regresso de Neymar a Camp Nou e a direção catalã estuda já a fórmula de concretizar esse negócio, que poderia passar por 'enviar'... Griezmann para o Paris SG.O internacional francês já tem um acordo de cavalheiros com o bicampeão espanhol desde março - como um alto dirigente do Atlético Madrid revelou recentemente - mas o negócio apenas será oficializado a 1 de julho, quando a cláusula do astro colchonero baixar de 200 para 120 milhões de euros. Porém, a Catalunha poderá apenas ser um ponto intermédio, com a capital francesa em cima da mesa como destino final, como revela o 'El Mundo' nesta hipótese que está a ser ensaiada. De resto, faltaria saber se Griezmann estaria disponível para nova mudança e que tipo de salário exigiria em Paris.Quanto a Neymar, há semanas que se fala na possível saída do PSG, clube que em 2017 pagou um recorde de 222 M€ pelo craque ao Barcelona. Se voltar ao Barça, Bartomeu ainda terá de descortinar formas de pagar o seu elevadíssimo salário, quando já paga principescamente a Messi...