Escândalo de corrupção em Espanha: Borja Fernández pede que acreditem na sua inocência

Corrupção no futebol espanhol: as buscas e as detenções já conhecidas



Corrupção no futebol espanhol: as buscas e as detenções já conhecidas

Borja Fernández, capitão do Valladolid que terminou a carreira no final da temporada e que é um dos detidos desta terça-feira na sequência do escândalo de corrupção no futebol espanhol , com a alegada manipulação de resultados, pediu que acreditem na sua inocência.Fontes próximas do futebolista espanhol, de 38 anos, afirmaram à agência EFE que Borja pediu para que não duvidem dele e que respeitem a presunção de inocência, sublinhando que o médio sempre transmitiu "nobreza e integridade".Amigos do futebolista expressaram "surpresa" com os relatos desta manhã, sublinhando que estes não encaixam no perfil de Borja Fernández, que "sempre foi honesto".Esta terça-feira, Espanha acordou com um escândalo de corrupção no futebol, com vários futebolistas a serem detidos, sob suspeita de manipulação de resultados, corrupção e branqueamento de capitais.De acordo com a investigação , a rede selecionava jogos nas duas principais divisões do futebol espanhol e angariava futebolistas, aos quais pagava antecipadamente e em dinheiro para contribuírem para a vitória da equipa adversária.