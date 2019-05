Escândalo em Espanha: Javier Tebas diz que denúncia partiu da liga

"Esta operação vem de uma queixa da LaLiga, estamos a trabalhar nisto há muito tempo", afirmou o presidente da liga espanhola, Javier Tebas, esta terça-feira na sequência da detenção de vários futebolistas e também do presidente do Huesca, suspeitos de pertencer a uma organização criminosa de resultados combinados em jogos da primeira e segunda divisão espanhola.





"Esta investigação leva mais de um ano. Não podemos dizer nada, a polícia está a fazer o seu trabalho. Isto é muito doloroso e afeta um clube que gostos muito, mas o mais importante, o que conta, é acabar com a corrupção no futebol", afirmou Tebas, sobre a operação desencadeada na manhã desta terça-feira pelas autoridades espanholas, com buscas à sede do Huesca.