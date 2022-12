Espanhóis apontam dois possíveis destinos para Luis Enrique

Luís Enrique deixou esta quinta-feira o comando técnico da seleção espanhola , mas já tem dois destinos possíveis para prosseguir a carreira, segundo o 'AS'.O Atlético Madrid é o nome mais forte neste momento, visto que o atual momento desportivo do clube não é o melhor e a continuidade de Diego Simeone à frente dos colchoneros não está garantida. Para além disso, o jornal espanhol lembrou ainda que Miguel Ángel Gil Marín, CEO do emblema da capital espanhola, admitiu gostar do estilo de jogo de Luis Enrique.O Manchester United é o outro clube interessado no técnico espanhol, conforme avança o 'AS'. Erik Ten Hag não tem convencido e, com os red devils no quinto lugar da Premier League a esta altura, pode haver mudanças no banco dos red devils.