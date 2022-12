Oficial: Luis Enrique deixa a seleção espanhola

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) oficializou esta quinta-feira a saída de Luis Enrique do comando técnico da seleção espanhola. Num comunicado no seu site oficial, o organismo agradece o trabalho levado a cabo pelo treinador e "por toda a sua equipa técnica à frente da seleção nacional ao longo dos últimos anos".A RFEF esclarece que a decisão foi tomada pela direção desportiva do organismo, tendo sido posteriormente foi comunicada a Luis Enrique pelo presidente, Luis Rubiales, e pelo diretor desportivo, José Francisco Molina."O treinador conseguiu dar um novo impulso à seleção desde a sua chegada, em 2018, através de uma profunda renovação que consolidou uma mudança geracional na equipa e no futebol espanhol (...) Apostou no talento jovem e semeou a esperança no futuro da seleção espanhola".E concluem: "A RFEF deseja energicamente a melhor das sortes a Luis Enrique e à sua equipa de trabalho nos seus futuros projetos profissionais. O técnico leva o carinho e a admiração dos seus colaboradores na seleção e de toda a federação, que será sempre a sua casa".