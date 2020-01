Espanhóis apontam Quique Setién como novo treinador do Barcelona

A imprensa espanhola está a avançar a possibilidade de Quique Setién suceder a Ernesto Valverde no comando técnico do Barcelona, com vários órgãos a garantirem que o antigo treinador do Betis estará já a negociar com o clube catalão e que poderá ser oficializado nas próximas horas.





O 'AS' escreve que o técnico de 61 anos "está muito perto de ser o novo treinador do Barcelona" e garante ainda que Setién "foi uma das primeiras opções" da direção blaugrana para suceder a Valverde, que tem sido contestado desde o início da época e ficou em posição ainda mais delicada após a derrota com o Atlético Madrid nas meias-finais da Supertaça espanhola.

Também o 'Sport' adianta que Quique Setién é o eleito do presidente Josep Maria Bartomeu para o banco dos catalães, depois de nos últimos dias nomes como Xavi ou Ronald Koeman terem recusado assumir o cargo no imediato.

Outro jornal que dá Quique Setién como futuro treinador do Barça é o 'Mundo Deportivo', explicando que o seu estilo de jogo se enquadra na filosofia do emblema culé e fazendo referência ao facto de Setién ter sido o último técnico a vencer o Barcelona em pleno Camp Nou em jogos da La Liga, em 11 de novembro de 2018, com um triunfo (4-3) ao serviço do Betis.



Setién está sem clube desde o final da época passada, após duas temporadas no banco do Betis. Antes, o espanhol orientou o Las Palmas e o Lugo.