Espanhóis avançam que Dani Alves poderá declarar-se culpado para reduzir ao máximo a pena

Detido desde meados de janeiro, após ter sido acusado de violar uma jovem de 23 anos na discoteca Sutton em Barcelona na noite de 30 de dezembro de 2022, Dani Alves procura uma forma de reduzir ao máximo o tempo que poderá passar na prisão Brians 2. O futebolista brasileiro de 40 anos enfrenta neste momento uma pena de entre 8 a 10 anos.

De acordo com o 'El Español', a defesa do internacional canarinho procura chegar a um acordo com a justiça espanhola para tentar a libertação do seu cliente. Contudo, segundo a mesma fonte, Dani Alves terá primeiro de declarar-se culpado na acusação e indemnizar a alegada vítima pelos danos causados, isto depois de já ter alterado por cinco vezes a sua versão, defendendo sempre a sua inocência.