Ex-dirigente recorda reunião com Rubiales: «Tirei o casaco dele do cabide e disse 'não me obrigues a chamar a segurança'»

Irene Lozano, antiga presidente do Conselho Superior do Desporto espanhol, concedeu uma entrevista ao programa 'El Larguero' onde, entre outros assuntos, lembrou uma reunião que teve com Luis Rubiales enquanto ainda desempenhava o cargo, garantindo que precisou de expulsar o antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) do seu gabinete."Tive que o expulsar, estávamos sozinhos naquela reunião. Começou a fazer acusações gravíssimas contra uma das pessoas da minha equipa. Assumo a responsabilidade por tudo o que a minha equipa faz, mas estava a falar mal de uma das pessoas em quem mais confio. Disse-lhe: 'Não vou permitir que tenhas esse discurso. Ou retiras o que estás a dizer ou esta reunião está terminada'. Ele disse que não saía e eu disse: 'Sai do meu gabinete'. Custou um bocadinho. Nunca me expulsaram, mas se o fizessem eu também saía", começou por lembrar Irene Lozano.E acrescentou: "Tive de tirar o casaco dele do cabide, colocá-lo na sua mão e dizer-lhe: 'Não me obrigues a chamar a segurança, sai do meu gabinete porque não temos mais nada para falar'. E acabou ali, não voltámos a falar".Lozano explicou ainda como era a sua relação com Rubiales. "Muito complicada, essa é a verdade. Tinha reuniões com os presidentes de todas as federações e de todos os desportos. Nenhuma era tão difícil como a do futebol. Pela dimensão da modalidade e pela personalidade do presidente. Tinha uma linguagem ameaçadora, chantagista e de desprezo. Mais ainda com as mulheres. A única parte positiva é que agora toda a Espanha sabe disso", rematou.Refira-se que Luis Rubiales se encontra suspenso por 90 dias depois do beijo polémico a Jenni Hermoso , durante os festejos da conquista do Mundial feminino.