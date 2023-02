Ex-mulher de Dani Alves: «Não punha a mão no fogo por ele, punha o corpo todo»

E explica porquê: "Em 20 anos numa me falou num tom mais alto. Às vezes discutes, mas nunca me tratou mal. E a forma como trata as mulheres que estão à sua volta... Sempre teve a noção de que uma mulher deve ser tratada como uma rainha, é algo que herdou do pai, do respeito que tem pela mãe. Qualquer empregado dele pode corroborar isto."





Dinorah Santana, a ex-mulher de Dani Alves, com quem o brasileiro tem dois filhos, não tem dúvidas de que o defesa está a ser vítima de uma cabala. Detido preventivamente em Espanha desde o dia 20 de janeiro, depois de ser acusado de violar e agredir uma mulher de 23 anos numa discoteca, o jogador conta com o apoio incondicional da família."Não estamos bem. Ninguém que conheça o Dani, que goste dele, pode estar bem com esta situação. Não conseguimos acreditar no que está a acontecer, é incrível. Nem nos nossos piores pesadelos podíamos imaginar uma coisa assim. É muito complicado", explica Dinorah.Os filhos, Daniel, de 16 anos, e Victoria, de 15, estão ansiosos por ver o pai. "Estamos a planear ir a Espanha no final do mês, vamos ver colégios porque queremos mudar-nos para Barcelona. Temos um apartamento ao lado do dele e vamos para lá, para estar com ele.""Estão a condená-lo sem que tenha sido julgado. O Dani era incapaz de desonrar uma mulher. Estive casada com ele 10 anos e conheço-o desde os 22. Toda a gente que o conhece sabe que ele não seria capaz de uma coisa destas. Dói bastante... As pessoas julgam pelo que leem na imprensa, cada um faz o seu próprio juizo. O Dani está na prisão por risco de fugir, porque tem outra nacionalidade e uma vida financeira muito estável. Não está preso porque seja culpado, só no julgamento será julgado", prosseguiu Dinorah.E como está o defesa? "Não falei com o Dani. Na situação em que está não se mostra recetivo nem com ânimo para receber visitas na prisão. Isto é tão surreal para nós... Imagine o que ele deve estar a passar ali dentro", explica a ex-mulher, que falou com os advogados de defesa. "Dizem que ele está bem, está forte, dadas as circunstâncias. Que tem de lutar e que está a manter-se forte. Se ele quebra... Que vamos fazer se isso acontecer? Está triste. Vê algumas coisas na imprensa que não gosta. Preocupou-se muito com os filhos, mas eles sabem que o pai não fez isto."Quando lhe perguntam se colocaria a mão no fogo por Dani Alves, Dinorah nem hesita: "Não. Colocaria o corpo inteiro no fogo por ele."