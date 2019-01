Florentino Pérez já sonha com regresso de dupla Mourinho-Karanka

A rescisão de contrato de Aitor Karanka com o Nottingham Forest esta sexta-feira devido a divergências com a direção do clube inglês fez soar os alarmes em Espanha e o 'Mundo Deportivo' avança que o presidente do Real Madrid está atento à situação do técnico basco e que já terá começado a somar um mais um: Karanka mais... José Mourinho.O técnico português, que manifestou em entrevista exclusiva a Record/CMTV que o seu futuro profissional não passaria por Portugal , tem sido muito associado ao comando do clube merengue e poderia reencontrar Karanka, com quem trabalhou em Madrid entre 2010 e 2013. A relação entre os dois treinadores é boa e Florentino Pérez poderá tentar reunir novamente a dupla de sucesso no leme da equipa, visto ser cada vez mais certa a saída de Solari no final da época face aos resultados menos positivos que o Real Madrid tem registado.Na entrevista exclusiva que concedeu a Record/CMTV, Mourinho referiu ainda que está à espera da melhor oportunidade para prosseguir carreira e, em relação ao convite do Real Madrid, salientou que quando um clube convida um treinador para orientar a equipa pela segunda vez é porque conhecem e acreditam no valor da pessoa.