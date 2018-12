Florentino Pérez quer José Mourinho como próximo treinador do Real Madrid

Florentino Pérez quer que José Mourinho seja o próximo treinador do Real Madrid. Depois do português, o 'Independent' diz que o presidente dos merengues vê Mourinho como o homem que pode "resolver os muitos problemas" do clube.Recorde-se que José Mourinho foi treinador do Real Madrid entre 2010 e 2013 e, apesar de ter sido campeão na época 2011/12, saiu depois de desenvolver uma relação tóxica com alguns jogadores, incluindo os atuais capitães Sergio Ramos e Marcelo.Apesar disso, Pérez estará a planear uma revolução no plantel merengue no verão, que poderia ver os próprios capitães a abandonarem o clube.O Real Madrid é atualmente treinado por Santiago Solari desde que o argentino substituiu Julen Lopetegui, mas alguns maus resultados (incluindo a pesada derrota caseira frente ao CSKA Moscovo para a Liga dos Campeões) tornam improvável a continuidade de Solari a longo prazo.