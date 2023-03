Gudelj agradece a quem salvou a vida do irmão: «Gesto que nunca esqueceremos»

Nemanja Gudelj, que passou pelo Sporting em 2018/19, estava concentrado com seleção da Sérvia quando soube que o irmão Dragisa tinha sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante o duelo entre Córdoba e Racing de Ferrol, da 3.ª divisão espanhola. O médio agradeceu este domingo nas redes sociais aos médicos que socorreram o defesa sérvio, de 25 anos."Quero expressar o meu mais sincero agradecimento em meu nome e da minha família, pelo carinho demonstrado e preocupação com o estado de saúde de Dragi. A vida do meu irmão segue graças à imediata intervenção dos serviços médicos do Córdoba (...). Apesar da situação difícil, sentimos o vosso apoio e amabilidade, gestos que nunca esqueceremos", escreveu o médio do Sevilha numa extensa mensagem.