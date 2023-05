Homens que penduraram boneco de Vinícius Jr. em ponte proibidos de entrar em estádios da LaLiga

O jornal 'Marca' revela, esta quinta-feira, as medidas cautelares aplicadas aos quatro homens que, na terça-feira, foram detidos por alegadamente pendurarem pelo pescoço um boneco com a camisola de Vinícius Júnior numa ponte perto do centro de treinos do Real Madrid, há quatro meses.Segundo a mesma fonte, os indivíduos (que entretanto foram libertados) estão proibidos de se aproximarem - menos de um quilómetro - ou de entrarem nos estádios de Atlético Madrid, Real Madrid ou em qualquer outro recinto da LaLiga. Além disso, cada um dos homens respondeu por crimes de ódio e de ofensa à integridade moral.O caso, refira-se, aconteceu a 26 de janeiro, antes do dérbi dos quartos de final da Taça do Rei, que colocou frente a frente os merengues e o Atlético Madrid.