Polícia espanhola detém quatro homens por pendurarem boneco com camisola de Vinícius Jr numa ponte

«Não é futebol, é desumano»: Vinícius Júnior mostra situações em que foi vítima de racismo em Espanha

A polícia espanhola deteve quatro homens que alegadamente penduraram um boneco com a camisola de Vinícius Júnior numa ponte perto do centro de treinos do Real Madrid, há quatro meses.O caso aconteceu a 26 de janeiro, antes do dérbi dos quartos de final da Taça do Rei, que colocou frente a frente os merengues e o Atlético Madrid.Recorde-se que o futebolista brasileiro voltou a ser vítima de racismo no jogo de domingo, com o Valencia, onde o público do Mestalla o apelidou de 'mono' (macaco).