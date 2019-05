Huesca já tinha garantido a subida à LaLiga mas apostas numa derrota levantaram suspeitas

Buscas na sede do Huesca



A operação da polícia espanhola que culminou na detenção de vários futebolistas e dirigentes esta terça-feira foi desencadeada por suspeitas levantadas no jogo da época 2017/2018 Huesca-Nàstic, da penúltima jornada da 2.ª divisão.Segundo avança o diário 'Marca', o Huesca já tinha a subida à LaLiga garantida, quando na penúltima jornada recebeu e perdeu em casa com o modesto Nàstic, por 1-0. E foram as movimentações nas casas de apostas, a favor da equipa de Tarragona - que somava menos 29 pontos do que o Huesca - a levantar suspeitas. "Esta operação vem de uma queixa da LaLiga, estamos a trabalhar nisto há muito tempo" , afirmou esta terça-feira o presidente da liga espanhola, Javier Tebas, já depois de serem conhecidas as detenções de vários futebolistas e também do presidente do Huesca , clube cuja sede está a ser alvo de buscas.