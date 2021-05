Insólito em Eibar: guarda-redes do Betis detetou baliza mais pequena... num dos lados

O encontro entre Eibar e Betis, referente à 36.ª jornada da Liga espanhola - que acabou em empate a um -, ficou marcado por uma cena algo peculiar no momento do aquecimento dos guarda-redes da equipa visitante. Tudo por causa da altura da baliza, que segundo Claudio Bravo não era correta. Pelo menos foi isso que reportou um jornalista da Cadena SER que estava presente no Estádio Municipal de Ipurua.





Basicamente, num dos lados Bravo esticava os braços e conseguia tocar na barra, ao passo que, ao tentar o mesmo do outro lado, simplesmente não o conseguia. O guardião passou então alguns segundos de braço esticado a percorrer a linha de baliza, numa cena que acabaria por se tornar naturalmente viral. Refira-se que ao intervalo elementos da equipa de manutenção do relvado foram à referida baliza tentar confirmar as suspeitas.Note-se que esta não é a primeira vez que a altura de uma baliza dá que falar. No ano passado, por exemplo, J osé Mourinho deixou uma mensagem nas redes sociais curiosa antes do duelo com o Shkendija, para a Liga Europa, ao detetar que a baliza era mais baixa do que era suposto.