Internacional espanhola e o escândalo Rubiales-Hermoso: «Felicitam-nos mais por isso do que pelo Mundial...»

A internacional espanhola Teresa Abelleira considerou, em entrevista ao jornal 'Marca', que o polémico beijo de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante os festejos da conquista do Mundial'2023 acabou por ofuscar o feito conseguido pelas jogadoras."O nível de união que houve foi muito grande. Não só entre nós, não só entre as jogadoras espanholas, também a nível mundial. Foi impressionante. Agora param-nos na rua e felicitam-nos mais por termos vencido essa 'luta' do que por termos conquistado o Mundial. O impacto social que tudo isto teve foi brutal e creio que foi mais uma 'batalha' que vencemos. É algo pelo qual devemos estar orgulhosas, pela Jenni e por todas as mulheres que passam por estas coisas", começou por referir, antes de acrescentar que o plantel acabou por não festejar o título da maneira desejada."Claro que não conseguimos festejar da maneira que queríamos. O que se passou chegou a ter mais importância do que ganhar um Mundial porque são coisas que não se podem consentir, que é algo que temos vindo a denunciar. Claro que era preciso dar importância ao tema para que não se voltasse a repetir. Ver tudo o que se passou e a forma como se falou da Jenni foi um choque. Ver como ela estava a sofrer e ver que lhe caiu tudo foi o momento mais difícil", rematou.Recorde-se que o escândalo, que aconteceu em agosto, culminou num processo disciplinar aberto pela FIFA a Luis Rubiales . O dirigente, de resto, demitiu-se da presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).