Irmão de Gudelj segue exemplo de Eriksen e vai passar a jogar com desfibrilhador

Dragisa Gudelj, irmão do ex-Sporting Nemanja Gudelj, quer continuar a jogar futebol, apesar de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no último sábado no jogo entre Córdoba e Racing de Ferrol, da terceira divisão espanhola.O central, que representou os sub-23 e ainda a equipa B do V. Guimarães, vai passar a jogar com um "desfibrilhador automático implantável", conforme anunciou o Córdoba esta quinta-feira.Em comunicado, o clube espanhol revelou ainda que "os exames médicos confirmaram que o sérvio sofreu uma taquicardia ventricular que provocou uma paragem cardíaca e, consequentemente, a morte súbita que sofreu", destacando ainda que "a rápida intervenção dos médicos salvaram-lhe a vida".Dragisa Gudelj vai assim seguir o exemplo de Christian Eriksen que, recorde-se, sofreu um ataque cardíaco no Euro'2020 e voltou a competir com um desfrilhador. Atualmente representa o Manchester United.